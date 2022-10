Dark was the night

Signataire d'un théâtre hypersensible et profondément humain, Emmanuel Meirieu : (La fin de l'homme rouge au Jeu de Paume en 2019) fait toujours du plateau un espace qui interroge l'individu et son milieu. Pour répondre à un pressant désir d'infini et d'évasion, il remonte au décollage d'un disque phonographique sur lequel ont été gravées les paroles d'une chanson de l'artiste noir américain descendant d'esclaves qui fut retrouvé mort prématurément à l'âge de quarante ans dans un dénuement total. Attaché à faire résonner les voix de ceux qui n'en ont pas, des oubliés ou heurtés par l'existence, le metteur en scène explore et partage des histoires aussi vraies qu'extraordinaires.



● Écrit et mis en scène par Emmanuel Meirieu

● Musique originale de Raphaël Chambouvet

Stéphane Balmino, François Cottrelle, Jean-Erns Marie-Louise, Nicolas Moumbounou, distribution en cours Entre le Texas des années 20 où naît le bluesman Blind Willie Johnson et le lancement d'une navette vers l'espace interstellaire, Dark was the night promet d'être un grand voyage

