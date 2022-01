Dark Star par Ropoporose Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Dark Star par Ropoporose
Le Diapason – Université de Rennes 1, 2 mars 2022, Rennes.

Le Diapason – Université de Rennes 1, le mercredi 2 mars à 20:30

— **Dark Star par Ropoporose** Premier film de John Carpenter sorti en 1974, _Dark Star_ est une véritable curiosité SF, véhicule vintage de tout le cinéma à venir du réalisateur. Empli d’un psychédélisme parodique assumé, Dark Star rend hommage avec dérision à de grandes œuvres du genre (2001 : L’Odyssée de l’espace) tout en annonçant les succès à venir (Star Wars, Alien). Ce huit clos venu d’ailleurs, planant à plusieurs millions d’années lumières de nous, est à découvrir sur un nouvel air avec cette création ciné-concert déjantée ! Une aventure poussée dans les confins de ses possibles grâce au remaniement musical de sa bande-son par l’immanquable duo familial pop-noise-de-bric-et-de-broc _**Ropoporose**_. [[https://youtu.be/vFC0t5jnk-U](https://youtu.be/vFC0t5jnk-U)](https://youtu.be/vFC0t5jnk-U) ► **Mercredi 2 mars à 20h30 >** [Réserver](https://www.billetweb.fr/dark-star-par-ropoporose1) **Réservation et pass vaccinal obligatoire** Etudiants : Gratuit ! Plein tarif : 10 € Demandeur d’emploi : 6 € Personnel Université de Rennes 1 : 6 € Carte Sortir 3 €

Gratuit / 3 / 6 / 10 euros

Le Diapason – Université de Rennes 1
Allée Jules Noël 35042 Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T20:30:00 2022-03-02T22:30:00

Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes
Lieu Le Diapason - Université de Rennes 1
Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes
Ville Rennes

