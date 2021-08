Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe DARK STAR 2021 – GROUPE ROPOPOROSE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

DARK STAR 2021 – GROUPE ROPOPOROSE Le Mans, 19 août 2021, Le Mans. DARK STAR 2021 – GROUPE ROPOPOROSE 2021-08-19 21:45:00 – 2021-08-19 Parvis des Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

Festival Soirs d'été. Premier film de John Carpenter sorti en 1974, Dark Star est une véritable curiosité SF. Une aventure poussée dans les confins de ses possibles grâce au remaniement musical de sa bande-son par l'immanquable duo familial pop-noise-de-bric-et-de-broc de Vendôme : Ropoporose. Genre : Ciné-concert. Dès 12 ans. Durée : 1h22. Places limitées – Merci de vous présenter 30 min avant le début du spectacle – Pass sanitaire obligatoire, présentation d'un document d'identité.

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Parvis des Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Ville Le Mans lieuville 48.02048#0.18379