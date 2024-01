Dark Rabbit Party White rabbit Marseille, samedi 10 février 2024.

Dark Rabbit Party ♫♫♫ Samedi 10 février 2024, 21h00 White rabbit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-11T02:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-11T02:30:00+01:00

Soirée Dark Rabbit Party au son After punk, avec 3 sets de DJ Eden Cosmo connu pour officier dans beaucoup de boîtes et bars de Marseille.

Vinyl Macabre connu pour officier au Sunset et au Brigand à Aix-en-provence.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

White rabbit 23 Quai de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]