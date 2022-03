Dareda + Pan! + Eden Cosmo RDC, 26 mars 2022, Marseille.

Dareda + Pan! + Eden Cosmo

RDC, le samedi 26 mars à 21:30

Pour cette soirée programmée in extremis on se donne RDV au RDC samedi 26 mars pour une nuit explosive ! On fêtera le grand retour de Dareda, la venue de Pan! qui nous fait chaud au cœur et on terminera avec le rythme des platines du talentueux Eden Cosmo ! ✄ – – – – – – – – – – – – ? PAN! ? [Trio Kraut – No Wave – Punk] La musique et les paroles de PAN ! reflètent le monde délétère et anxiogène qui prend peu à peu place dans nos sociétés. Influencés par la scène Kraut allemande des années 70 mais aussi par le punk et la new wave, ce trio basse batterie synthé atypique regorge d’énergie. PAN ! divinité de la nature, protecteur des bergers et des troupeaux.. PAN !, un cri de l’âme pour nous rappeler que nous venons tous de notre mère-nature” [https://panmuzik.bandcamp.com/releases](https://panmuzik.bandcamp.com/releases) DAREDA [Free rock] DAREDA est un duo ou trio synthétiseur et batterie avec parfois un violoncelle basé à Marseille et formé en 2015. Les membres ont des racines punk, techno, free jazz, rock psychédélic, musique new wave. DAREDA s’étend au-delà de la musique catégorisée et explore la curiosité et la passion pour la musique primitive par l’improvisation. “Nous insistons pour être libres dans la musique pour toujours”. Par Masahiko Ueji 地 正彦, Max Briard et Hugues Vincent. [https://www.youtube.com/watch?v=zmbIMTSUm2s&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=zmbIMTSUm2s&feature=youtu.be) [https://www.facebook.com/dareda.marseille/](https://www.facebook.com/dareda.marseille/) EDEN COSMO [DJ set des enfers] Depuis 8 ans les DJ sets d’Eden Cosmo, alias Eden Discordance, diffusent dans les sombres salles de Marseille et Aix, mais également Paris, Bologne et Berlin, des sonorités Batcave, Post-Punk, Wave, Early E.B.M., New Beat, Italo Disco,… Des nappes de synthétiseurs 70’s au beat industriel agressif, le dancefloor plane et se déchaîne. À SAVOIR Le RDC se veut être un espace safe, chacun.e est donc lae bienvenue ! On vous demande d’être bienveillant.es les un.es avec les autres et de signaler à l’équipe tout éventuel comportement déplacé pour pouvoir agir en conséquence et préserver le bien être de chacun.e. On aura la chance d’avoir la visite de l’association Plus belle la nuit en début de soirée, il y aura donc possibilité d’échanger avec elleux, mais aussi d’avoir accès à du matériel adapté pour consommer les petits plaisirs de la vie de manière safe ! On tient également à rappeler que le RDC est avant tout un lieu de vie et qu’il est important que chacun.e en soit conscient.e. On vous remercie d’avance de ne pas trainer devant le lieu dans la rue, de ne pas prendre les murs des voisin.es pour des toilettes (parce que clairement c’est crade et qu’il y a des toilettes à l’intérieur !) et de ne pas taguer les murs de ces mêmes voisin.es. INFOS : Samedi 26 mars – ouverture à 21h30 – entrée à 5e. Le bar prend la CB mais prévois de la monnaie pour les entrées ! Bar à petit prix : bières bios, Grihete à 2e le demi et 4e la pinte. Le RDC : 6 impasse Delpech 13003 Marseille

5€

RDC 6 impasse Delpech, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



