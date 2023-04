Marché nocturne à Dardilly Chemin de Pierre-Blanche, 1 janvier 2023, Dardilly.

Ce marché du vendredi après-midi permet aux habitants de la commune, comme aux curieux, de s’approvisionner en produits locaux. Majoritairement composés de producteurs du coin, les commerçants s’installent en cercle devant le parvis de l’église..

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Chemin de Pierre-Blanche Salle du Barriot

Dardilly 69570 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



This Friday afternoon market allows residents of the town, as well as the curious, to stock up on local products. Mainly composed of producers of the corner, the tradesmen settle in a circle in front of the forecourt of the church.

Este mercado de los viernes por la tarde permite a los habitantes del municipio, así como a los curiosos, comprar productos locales. Formados en su mayoría por productores locales, los comerciantes se instalan en círculo frente a la iglesia.

Dieser Markt am Freitagnachmittag bietet Einwohnern der Gemeinde und Neugierigen die Möglichkeit, sich mit lokalen Produkten einzudecken. Die meisten Händler kommen aus der Region und stellen sich in einem Kreis vor dem Kirchplatz auf.

Mise à jour le 2018-04-17 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme