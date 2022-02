Dardanus : rencontre avec Jean-Robert Pitte Galerie De natura rerum, 12 mars 2022, Arles.

Dardanus est un personnage historique qui fut deux fois Préfet du Prétoire des Gaules à Arles au 4e siècle. De natura rerum accueille Jean-Robert Pitte qui a romancé sa biographie, samedi 12 mars à 18h. L’occasion de rencontrer un géographe amateur de gastronomie antique et d’histoires de vins… **Dardanus. Une âme forte au crépuscule de l’Empire romain, Calman-Lévy, mai 2021** Dans les Alpes-de-Haute-Provence, sur la route de Saint-Geniez, un mystérieux rocher gravé fait mention de Théopolis, cité fondée au Ve siècle en référence à la Cité de Dieu augustinienne, et dont l’existence, la taille et la localisation ont fait l’objet de nombreuses spéculations. Mais plus que la cité elle-même, la figure de son fondateur, Dardanus, fascine les historiens et excite depuis longtemps les imaginations, son existence étant très peu documentée. Qui était ce Romain qui vécut dans les derniers temps troublés de l’Empire, parvint aux plus hautes fonctions et qui, à la suite de sa conversion au christianisme, se retira dans les Alpes, où il fonda la fameuse Théopolis, dont les siècles ont effacé toute trace, à l’exception de la Pierre écrite ? A travers ce récit romancé en forme de journal intime, Jean-Robert Pitte tente de lever le voile sur le mystère qui continue de planer sur cette cité et nous livre sa version de l’histoire de Claudius Posthumus Dardanus, préfet du prétoire des Gaules à la destinée étonnante. **L’auteur, Jean-Robert Pitte** Professeur émérite à l’université Paris-Sorbonne (Paris 4), Jean-Robert Pitte a été délégué à l’information et à l’orientation de 2010 à 2014. Ce professeur agrégé de géographie, spécialiste du paysage et de la gastronomie, a présidé l’université Paris Sorbonne (Paris 4) entre 2003 et 2008 et a été élu, en avril 2008, membre de l’Académie des sciences morales et politiques (ASMP), dans la section histoire et géographie.

