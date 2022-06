Daracyie, 22 juillet 2022, .

Daracyie

2022-07-22 – 2022-07-22

Daracyie est le nom d’un arbre emblématique du Kurdistan mais aussi de ce quartet. Troubadours nourris de Nazim Hikmet, Dengbej kurdes chantant en basque et occitan, mélopées-slams d’Orient ou d’Occidents, dissidents et d’ailleurs ! Ils disent leur rage ou leur exil, mêlent leurs voix tantôt rieuses, tantôt mélancoliques, sous l’égide de ces femmes lucioles dans la nuit : Zera Doghan ou Pinar Selek.

Les chants, compositions et poèmes slamés de Daraçiye mêlant langues kurde, arménienne, pyrénéenne… sont une ode puissante à l’amour et à la révolution ! Et une invitation à rêver et à danser !

Auberge espagnole à partir de 19h

Animation labellisée Eté Ossalois

+33 6 86 79 84 47

dernière mise à jour : 2022-06-04 par