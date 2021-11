Marseille Makeda Bouches-du-Rhône, Marseille Daqui a Pouco – FestiBrésil Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Daqui a Pouco – FestiBrésil Makeda, 25 novembre 2021, Marseille. Daqui a Pouco – FestiBrésil

Makeda, le jeudi 25 novembre à 21:00

Dans le cadre du festival FestiBrésil qui se tiendra à Marseille du 25 au 27 novembre 2021, l’association Daqui a Pouco est heureuse de vous proposer un bal en collaboration avec le Makeda le jeudi 25 novembre à partir de 21h00. La soirée débutera par un concert du groupe Duo Café Com Leite, suivi d’un set de DJ Dimë. Conditions sanitaires : il sera demandé un test PCR ou antigénique négatif à chaque participant, qu’il soit vacciné ou non. Plus d’information sur notre site web : daquiapouco.fr ♫♫♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T21:00:00 2021-11-25T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Makeda Adresse 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Makeda Marseille