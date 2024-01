D’après vous ? Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence, mardi 13 février 2024.

D’après vous ? Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

« D’après vous ? » est un spectacle d’improvisation professionnel, dans lequel 2 comédiens et un musicien jouent votre pièce de théâtre.

Succès au festival off d’Avignon depuis 3 ans revient une fois, et une seule, à Aix en 2024. Alors ne tardez pas à prendre vos place.



Deux comédiens et un musicien vont créer une pièce improvisée devant vous, mais surtout d’après vous ! Qui sont-ils, où sont-ils ? Vous décidez !

Une pièce de théâtre interactive !

Au début du spectacle, vous définissez les personnages principaux et les lieux. L’histoire peut alors commencer !



Une pièce de théâtre différente à chaque représentation.

Pendant plus d’une heure, vous assistez à votre pièce de théâtre. Elle n’a jamais été écrite… et elle ne sera jamais rejouée !



Plus qu’une pièce de théâtre, une véritable performance.

Deux comédiens, véritables caméléons, incarnent pendant plus d’une heure une multitude de personnages et créent une histoire unique, pleine de rebondissements. Pour les accompagner, un musicien improvise également la partition de cette pièce. EUR.

Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@triple-g.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:30:00

fin : 2024-02-13 22:00:00



