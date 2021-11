Paris Théâtre de la Maison des Œuvres Paris d’après un conte de Marie Noël, une proposition artistique pour redonner du sens à Noël ! Théâtre de la Maison des Œuvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ce spectacle adapté d’un conte de Marie Noël vous propose une expérience immersive unique au carrefour de trois arts: le théâtre, le chant, la peinture. Après une rude journée de travail, Rose la lingère se retrouve seule pour Noël et rêve de retrouver la chaleur d’un foyer. C’est alors qu’un petit miracle se produit et qu’un drôle de cocher la surprend, une invitation spéciale à la main… …une expérience immersive unique au carrefour de trois arts: le théâtre, le chant, la peinture. Théâtre de la Maison des Œuvres 11 place du cardinal Amette, 75015 Paris Paris Quartier de Grenelle Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T17:30:00 2021-12-13T19:30:00;2021-12-13T20:30:00 2021-12-13T22:30:00;2021-12-14T17:30:00 2021-12-14T19:30:00;2021-12-14T20:30:00 2021-12-14T22:30:00

