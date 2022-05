Daphnis et Alcimadure Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Daphnis et Alcimadure Théâtre du Capitole, 12 octobre 2022, Toulouse. Daphnis et Alcimadure

du mercredi 12 octobre au jeudi 13 octobre à Théâtre du Capitole

### Concert Mondonville, né à Narbonne, est avec Rameau l’un des musiciens les plus importants du siècle de Louis XV. Compositeur audacieux, il sut renouveler tous les genres, du répertoire sacré à la musique concertante. Pour la scène, il offrit à Versailles et à l’Académie royale divertissements et ballets héroïques d’une incroyable fraîcheur. Avec Daphnis et Alcimadure, le Narbonnais relève en 1754 un extraordinaire défi : présenter à Fontainebleau, devant le roi, une pastorale en occitan ! Ce fut un triomphe. Le livret, rédigé par Mondonville lui-même d’après une fable de La Fontaine, est un véritable manifeste en faveur de l’amour galant. Les interprètes réunis par Jean-Marc Andrieu, éminent spécialiste de ce répertoire, nous font redécouvrir ce rare chef-d’oeuvre baroque… et occitan. _Les Passions – Orchestre baroque de Montauban Choeur Les éléments_ ### + d’infos [Site du Théâtre du Capitole](https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6076629) ![]() #### Infos pratiques * Les 12 et 13 octobre à 20h * Durée : 2h

Tarif unique : 30€

Culture Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T20:00:00 2022-10-12T21:59:00;2022-10-13T20:00:00 2022-10-13T21:59:00

