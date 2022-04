Daphné Souvatzi et François Aria Fontaines, 16 juillet 2022, Fontaines.

Daphné Souvatzi et François Aria

2022-07-16

Fontaines Yonne Fontaines

François ARIA (guitariste flamenco) et Daphné SOUVATZI (mezzo-soprano) sont de prime abord issus de deux cultures musicales divergentes, voire contradictoires. En effet, comment concilier la pureté du chant lyrique, le milieu perfectionniste de la musique classique avec les techniques de la guitare flamenca, son caractère à la fois libre et rigoureux, représentatif de la culture gitane andalouse? S'ensuit une recherche musicale chevronnée, et la confrontation entre ces deux univers. Un vocabulaire commun et des arrangements audacieux sont peu à peu établis. Des concessions sont également faites, et les tasses de café bues lors des répétitions deviennent partie intégrante du décor (sacrilège, la caféine est strictement bannie en chant lyrique!). Trêve d'humour, cette fusion est guidée par une recherche stylistique éclectique, par le souci qu'un nouveau style se crée de manière harmonieuse où les deux disciplines y trouvent leur compte. Le résultat est décapant ! Rythmé, puissant, par une voix lyrique aux harmonies et couleurs riches qui touche le public, et un jeune guitariste extrêmement prometteur capable d'improviser et d'incorporer les rythmes et mélodies les plus emblématiques du flamenco.

Explorateurs dans l’âme, Daphné Souvatzi et François Aria ont dans un premier temps mis le cap sur l’Andalousie pour découvrir la route qui les mènerait de la musique classique au flamenco. Sur le chemin, ils se risquent à trouver un idiome commun aux deux domaines, et les fameuses canciones, (c’est-à-dire «chansons»), de Federico Garcia Lorca semblent être un excellent point de départ pour l’élaboration d’un premier répertoire. Cependant, un travail d’arrangement de ces pièces représentatives de la musique classique espagnole doit être effectué afin d’y apporter l’esprit ardent du flamenco. Pour créer une véritable fusion des genres, il fallait également incorporer les rythmes et mélodies les plus emblématiques du flamenco. Dès lors, les structures des morceaux s’élargissent, l’harmonie s’arme de nouveaux accords et le tempo varie selon les impulsions du chant. Nos deux aventuriers d’ores et déjà munis d’un précieux bagage musical aux couleurs et sonorités espagnoles font route vers l’est avec l’idée d’adapter plusieurs chansons traditionnelles helléniques. La fusion des genres s’intensifie, la chanteuse a le plaisir de chanter dans sa langue maternelle et la guitare s’adapte à ce nouveau répertoire. Le public y découvre des sublimes chants chypriotes, grecs ou de l’Asie mineure. Ces joyaux méditerranéens sont transmis oralement de génération en génération. Ils parlent d’amour mais aussi des sociétés de l’époque, des ravages de l’émigration ou même d’événements historiques comme la chute de Byzance. Enfin, le récital comporte également des pièces instrumentales composées par le guitariste lui-même, sans oublier Carmen de Bizet ou Claude Nougaro.

Le duo a eu le plaisir de se produire dans de nombreux Festivals en Europe (Philharmonie du Luxembourg, les Rencontres de Vezelay-Cité de la Voix, Festival International de Musique de Besançon, les Dominicains de Haute-Alsace, Samos Young Artists Festival en Grèce, Festival de Musique Sacrée de Perpignan) et au Canada (Festival Classica de Montréal). Leur CD “Del Mar al Cielo” a été salué par la critique (France Musique).

