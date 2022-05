Le Moyen Âge illustré (Daoulas, 13 juillet-22 septembre) Saint-Roch, 13 juillet 2019 13:00, Daoulas.

13 juillet – 22 septembre 2019 Sur place Adulte 2 €; enfant : gratuit

De 13 juillet au 22 septembre, l’Association Saint-Roch de Daoulas (Finistère) présente à la chapelle Saint-Roch l’exposition de Philippe Pieret (Plougastel), Le Moyen Âge illustré.

L’Association Saint-Roch de Daoulas (Finistère) présente cet été à la chapelle Saint-Roch l’exposition de Philippe Pieret (Plougastel), Le Moyen Âge illustré. Cette galerie imagée s’attarde sur une période importante et faste de notre Histoire. En effet, le Moyen Âge fut une époque de grands bouleversements à tous les niveaux. L’exposition, ordonnancée autour de plusieurs panneaux, en bois teintés et cirés, s’articule à partir de deux thèmes centraux : l’armement, l’équipement du chevalier et la vie quotidienne au Moyen Âge. Illustrée de divers décors et objets, certains pouvant être même manipulés par le visiteur, elle ravira petits et grands. Cette exposition généraliste peut être recadrée à un niveau plus local, sur le Daoulas médiéval (château, guerre contre les Anglais, abbaye, etc…). Concernant l’armement, la « pierre de Doulas » (Kersanton) fut exploitée au XVe siècle pour la confection de dizaines de milliers de pierres à canon qui furent exportées vers Nantes et Rennes. De même, la « toile de Daoulas », la « Dowlas », toile de lin assez grossière, était vendue jusqu’en Espagne et en Angleterre. Le jeu de la quintaine, qui se déroulait au Champ de Foire, courue par tous les nouveaux mariés de l’année, perdura jusqu’à la fin du XVIIe siècle.

13 juillet-22 septembre (fête du patrimoine) / 13h-18h30 / Entrée 2 € adulte, enfant gratuit.

Contact : saint-roch-daoulas@laposte.net

Saint-Roch Daoulas 29460 Daoulas Finistère

