Chapelle Saint-Roch de Daoulas Saint-Roch, 3 juin 2019 14:30, Daoulas. 3 juin et 7 octobre 2019 Sur place Entrée libre Visite de la chapelle Saint-Roch La chapelle Saint-Roch de Daoulas reste ouverte durant la saison estivale. Le samedi et le dimanche, dans l’après-midi, les visiteurs sont accueillis par l’historien et médiéviste Jean-Luc Deuffic, qui les renseigne sur l’intérêt du site et son contexte historique. https://sites.google.com/view/associationdesamisdesaintroch/accueil Saint-Roch Daoulas 29460 Daoulas Finistère lundi 3 juin 2019 – 14h30 à 15h30

lundi 7 octobre 2019 – 18h30 à 19h30

