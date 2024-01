Fest-Noz des Ratons-Laveurs Salle Kernéis Daoulas, samedi 10 février 2024.

Fest-Noz des Ratons-Laveurs Salle Kernéis Daoulas Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:30:00

fin : 2024-02-10 01:30:00

Venez danser à Daoulas pour la 2ème édition du Fest-Noz des Ratons-Laveurs.

Dès 19h30, initiation à la danse.

A partir de 20h30 : Bagadig Landerneau, Coadou/Moign, Danigo/Lamezec, Le Roux/David, Re an Are, Salaun/Calvez/Le Goff, Tandeo/Peoc’h, Les Soeurs Guyomarc’h.

Crêpes et buvette sur place.

Salle Kernéis Route de la gare

Daoulas 29460 Finistère Bretagne ape.daoulas@gmail.com



