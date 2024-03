Daoud New Morning Paris, mercredi 1 mai 2024.

Le mercredi 01 mai 2024

de 19h30 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif New Morning : 20.00 EUR

« Good Boy » release party

Le vilain petit canard du jazz français, daoud s’est forgé une réputation de sale gosse sur une nouvelle scène mêlant jazz et inspirations hip-hop, r’n’b et éléctroniques. Le trompettiste franco-marocain s’inspire d’absurdisme et d’un sentiment d’inadéquation pour y puiser des compositions qui sont sûres d’énerver les puristes…

Des rues d’Édimbourg à croque-mort dans le Gers en passant par toutes les scènes d’Amérique du Nord, le parcours de daoud est pour le moins atypique. Le jeune trompettiste présente une musique intense pleine d’émotions et d’ironie pour une expérience unique et parfois torturée, à son image.

L’influence de Theo Croker ou Keyon Harrold n’est jamais très loin et ses expériences outre-atlantiques transparaissent dans des compositions ciselées et une interprétation explosive.

Lauréat du tremplin Jazz ConneXion 2022, le groupe s’est déjà produit au Festival Jazz Au Phare, dans d’autres festivals (Jazz sur son 31, La Rochelle Jazz, Jazz sur Seine, Festival de Jazz de Montréal), les premières parties d’Erik Truffaz ou Lakecia Benjamin ainsi que dans salles légendaires en France et à l’étranger (Duc des Lombards, Bebop Club Bristol UK, Le Bikini) et un premier album le 12 avril 2024.

Line up

daoud

Trompette

Etienne Manchon

Claviers

Félix Robin

Vibraphone

Louis Navarro

Contrebasse

Guillaume Prévost

Batterie

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010

Contact : https://www.newmorning.com/20240501-5930-daoud.html#billetteriehttps://www.facebook.com/events/930508228428146/ https://www.facebook.com/events/930508228428146/ https://www.facebook.com/events/930508228428146/ https://www.newmorning.com/20240501-5930-daoud.html#billetterie

Daoud