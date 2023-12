Gueule de Bois / Et alors ! Compagnie Daon, salle des fêtes Daon, 6 avril 2024 18:30, Daon.

plein tarif 11 €, tarif réduit 7 €

La gueule de bois se définit simplement par cette phrase : inconfort succédant à la débauche. C’est bien ce qui nous arrive aujourd’hui : la sensation que la fête est finie et qu’il nous appartient de passer un bon coup de balai. Aujourd’hui, le point de rupture est atteint dans bon nombre de domaines (travail, politique, environnement, patriarcat…) mais cet endroit de bascule, s’il peut être positif ou négatif, est surtout l’occasion de poser un regard neuf sur notre monde. Après « Aux plus adultes que nous » accueilli en mars 2023, Et alors ! Compagnie souhaite provoquer un espace de discussion et d’échanges ouverts, et avant tout vivifiants. Le grand débat !

Daon, salle des fêtes Rue des Martyrs de Formusson, 53200 Daon Daon 53200 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

théâtre

CSZ Photographie