DAON IT YOURSELF Daon Daon Catégories d’évènement: Daon

Mayenne

DAON IT YOURSELF Daon, 9 juillet 2022, Daon. DAON IT YOURSELF

Jardin de la mairie Daon Mayenne

2022-07-09 – 2022-07-09 Daon

Mayenne Daon Nous sommes de retour le 9 juillet prochain à Daon city dans les jardins de la mairie. Nous vous donnons rendez-vous pour une grande journée autour du partage de savoir-faire et d’un marché de créateur !

L’occasion de mettre en avant nos artisans et artisans d’art du village et de découvrir leur métier via des ateliers participatifs.

Buvette, restauration et concert, tout est prévu pour passer une belle journée ensemble. Le samedi 9 juillet, l’association 4A vous donne rendez-vous dans les jardins de la mairie pour Daon It Yourself ! aaaac.daon@gmail.com Nous sommes de retour le 9 juillet prochain à Daon city dans les jardins de la mairie. Nous vous donnons rendez-vous pour une grande journée autour du partage de savoir-faire et d’un marché de créateur !

L’occasion de mettre en avant nos artisans et artisans d’art du village et de découvrir leur métier via des ateliers participatifs.

Buvette, restauration et concert, tout est prévu pour passer une belle journée ensemble. Daon

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Daon, Mayenne Autres Lieu Daon Adresse Jardin de la mairie Daon Mayenne Ville Daon lieuville Daon Departement Mayenne

Daon Daon Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/daon/

DAON IT YOURSELF Daon 2022-07-09 was last modified: by DAON IT YOURSELF Daon Daon 9 juillet 2022 Jardin de la mairie Daon Mayenne

Daon Mayenne