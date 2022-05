DANZA COSMOS ET OSTRAKINDA

DANZA COSMOS ET OSTRAKINDA, 7 mai 2022, . DANZA COSMOS ET OSTRAKINDA

2022-05-07 – 2022-05-07 Danza Cosmos

Purement acoustique ou totalement amplifiée, la musique de Danza Cosmo oscille entre ces deux partis-pris grâce à la mise en espace du son du trio.

Ostrakinda

Ce trio s’est forgé un univers musical totalement singulier où se mêlent musique répétitive et s’inspirant aussi bien des œuvres de John Cage que des chansons de Neil Young. Ces musiciens improvisent des suites lancinantes et ensorcelantes pour évoquer une ribambelle d’ambiances et de paysages. un Pave dans le jazz. Danza Cosmos

