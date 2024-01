Danyl La Gaîté Lyrique Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 19h30 à 23h30

.Tout public. payant

Sur réservation

La révélation Danyl et son « new raï » prennent leur envol à la Gaîté Lyrique en mars 2024. Rendez-vous dans la Grande salle !

Son prénom c’est Danyl, il est artiste, chanteur, musicien, beatmaker, français, algérien, talentueux et galérien. Il se présente sans rien laisser de côté. Oui, on peut être minoritaire et populaire, passer ses journées à Alfortville et avoir l’ambition de partager ce qu’on est avec la terre entière. Avec son « new raï », il trace un lien entre les sonorités de Cheb Hasni et la modernité de Bad Bunny. Enfin prêt, Danyl se lance fier et déter.

Après une série de singles débordants de promesses, Danyl nous donne rendez-vous dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique pour écrire la suite de l’histoire.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Adam ZM