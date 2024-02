DANYEL WARO ESPACE JULIEN Marseille, jeudi 30 mai 2024.

Danyèl WARO (Chant, percussions), Mickael TALPOT (Chant, percussions), Bino Waro (Chant percussions), Laurent DALLEAU (Chant, percussions), Gilles LAURET (Chant, percussions, guitare)Danyèl Waro est un artiste majeur de la scène réunionnaise. Sa voix de tête déclenche frissons et met chaloupes en branle dès la première syllabe, annoncée par les rythmes et percussions classiques du Maloya, kayamb et rouleur notamment. Les paroles combatives en créole réunionnais célèbrent un métissage ancien et livrent le public à un jeu hypnotique où les corps transportent l’histoire, ses douleurs, ses sonorités et ses morsures. Entremêlant harmonieusement les poly-rythmies de l’Océan Indien, dans un bouillonnement flamboyant, qui incarne avec une ferme douceur l’exigence indomptable de liberté et de dignité du peuple réunionnais. L’art de Danyèl Waro se dépeint comme une expression vivante et précise où rien n’est statique, où chaque émotion est portée avec une légèreté cinglante, qu’elle agite rage, nostalgie ou espoirs.

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13