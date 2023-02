DANY PARMENTIER GOUROU LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE PARIS Catégories d’Évènement: 75015

Paris

DANY PARMENTIER GOUROU LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE, 8 février 2023, PARIS. DANY PARMENTIER GOUROU LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-06-14 20:00. Tarif : 28.4 à 28.4 euros. DANY PARMENTIER : GOUROU Dany Parmentier est un spécialiste du développement personnel qui va se charger personnellement de vous développer !Grâce à ses méthodes surprenantes, il révèle le potentiel de son public, oui même le tien, à travers une expérience humaine puissante.Dany Parmentier te donnera les outils pour devenir meilleur et saisir les opportunités que la vie t'offre.Et ça commence maintenant : ce conseil est gratuit et pourtant c'est le meilleur« Prends ta place et tu auras déjà commencé à grandir. »Parce qu'assister au show de Dany Parmentier c'est changer à tout jamais.Informations pratiques :Le Grand Point Virgule et l'interparking de la tour Montparnasse (11 Rue de l'Arrivée) vous proposent de bénéficier d'un forfait à 8€ pour votre soirée de 19h à 9h.Métro : MONTPARNASSE – Lignes 4, 12, 13, 6Bus: PLACE DU 18 JUIN 1940 – Bus 96, 92, 28, 82…Afin d'assurer le bon déroulement des représentations, nous fermons les portes 5 minutes avant l'horaire du début de spectacle. Aucun retardataire ne sera admis au-delà de 15 minutes après le début du spectacle. N° téléphone accès PMR : 0973871838 Dany Parmentier Dany Parmentier EUR28.4 28.4 euros LE GRAND POINT VIRGULE – APOSTROPHE PARIS 8 bis, rue de l'Arrivée 75015

Bus: PLACE DU 18 JUIN 1940 – Bus 96, 92, 28, 82… Afin d'assurer le bon déroulement des représentations, nous fermons les portes 5 minutes avant l'horaire du début de spectacle. Aucun retardataire ne sera admis au-delà de 15 minutes après le début du spectacle. N° téléphone accès PMR : 0973871838 .2023-06-14.

