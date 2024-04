Dany Parmentier : Gourou Compagnie du Café-Théâtre Nantes, vendredi 13 septembre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-09-13 21:00 – 22:10

Gratuit : non 18 € / 23 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Stand-up. Vous l’avez sans doute découvert en tant que Philippe Risotto avec Airnadette, venez faire la connaissance du Gourou Dany Parmentier dans un spectacle hilarant qui mêle le rire et le développement personnel. Grâce à ses méthodes surprenantes, Dany Parmentier révèle le potentiel de son public, ou même le tien, à travers une expérience humaine puissante. Dany Parmentier te donnera les outils pour devenir meilleur et saisir les opportunités que la vie t’offre. Et ça commence maintenant : ce conseil est gratuit et pourtant, c’est de loin le meilleur : « Prends ta place et tu auras déjà commencé à grandir ». Parce qu’assister au show de Dany Parmentier, c’est changer à tout jamais… en mieux. Dany Parmentier, Gourou, interprété par Nicolas Guillot Co-écrit et co-mis en scène par Grégoire Dey et Nicolas Guillot Durée : 1h10 Représentations du 10 au 14 septembre 2024 à 21hdans la petite salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com