Dany O’frianco – Circuit des Chapelles Ploumilliau Ploumilliau Catégories d’évènement: 22300

Ploumilliau

Dany O’frianco – Circuit des Chapelles Ploumilliau, 23 juillet 2022, Ploumilliau. Dany O’frianco – Circuit des Chapelles Keraudy Eglise Notre-Dame de Keraudy Ploumilliau

2022-07-23 – 2022-07-23 Keraudy Eglise Notre-Dame de Keraudy

Ploumilliau 22300 Ploumilliau Une très belle voix, entourée de musiciens de talent, pour un répertoire créatif, mixant les styles (classique, blues, folk…) et les origines (irlandais, celtique, arabo andalou).

Concert organisé par le Comité des fêtes de Keraudy. Une très belle voix, entourée de musiciens de talent, pour un répertoire créatif, mixant les styles (classique, blues, folk…) et les origines (irlandais, celtique, arabo andalou).

Concert organisé par le Comité des fêtes de Keraudy. Keraudy Eglise Notre-Dame de Keraudy Ploumilliau

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 22300, Ploumilliau Autres Lieu Ploumilliau Adresse Keraudy Eglise Notre-Dame de Keraudy Ville Ploumilliau lieuville Keraudy Eglise Notre-Dame de Keraudy Ploumilliau Departement 22300

Ploumilliau Ploumilliau 22300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploumilliau/

Dany O’frianco – Circuit des Chapelles Ploumilliau 2022-07-23 was last modified: by Dany O’frianco – Circuit des Chapelles Ploumilliau Ploumilliau 23 juillet 2022 22300 Ploumilliau

Ploumilliau 22300