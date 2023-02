DANY DORIZ SWING BAND INVITE JEFF HOFFMAN LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 22 février 2023, PARIS.

DANY DORIZ SWING BAND INVITE JEFF HOFFMAN LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-02-22 à 21:00 (2023-02-21 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert « C’est l’un des plus grands vibraphonistes du monde »…la prestigieuse organiste Rhoda Scott parle en ces termes de Dany Doriz … Formé à la musique classique, il se passionne à 16 ans pour le vibraphone et le jazz. En 1975 rencontre à New York avec Lionel Hampton : ils se lient d’amitié et font ensemble une grande tournée européenne en big band. Sa vélocité et son sens de l’harmonie est une figure emblèmatique du jazz en France. Il se produit dans toute l’Europe, participe à de nombreux festivals avec les grands du Jazz : Lionel Hampton, Stéphane Grappelli, Memphis Slim, Bill Coleman, Wild Bill Davis, Illinois Jacquet, Al Grey, Harry « Sweet Edison, Clark Terry, Red Holloway, Claude Bolling… il nous présente ce soir un hommage à son père musical : Lionel Hampton. Il invite Jumpin’ Jeff chanteur/guitariste américain qui est aujourd’hui l’un des rares musiciens à célébrer le swing et le blues à une époque où la tektonik et autres monstruosités polluent le paysage musical…C’est un petit bonhomme d’une cinquantaine d’années complètement fou qui vous lache des solos à vous faire fondre les oreilles de plaisir, qui se débrouille toujours pour faire l’apologie du whisky et des femmes françaises et qui est tout simplement épatant de talent. Dany Doriz Swing Band, Jeff Hoffman

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

