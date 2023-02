Dany Doriz & Michel Pastre Fathers & sons LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 12 avril 2023, PARIS.

Dany Doriz & Michel Pastre Fathers & sons LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 21:00 (2023-03-01 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert Au programme les plus grands standards de jazz concoctés part les papas et des rejetons élevés au super swing où les dialogues musicaux puisent leur inventivité dans le savoir des « Pères » avec l’enthousiasme créatif des « Fils » pour le plus grand bonheur du public.

Votre billet est ici

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert

Au programme les plus grands standards de jazz concoctés part les papas et des rejetons élevés au super swing où les dialogues musicaux puisent leur inventivité dans le savoir des « Pères » avec l’enthousiasme créatif des « Fils » pour le plus grand bonheur du public.

.14.0 EUR14.0.

Votre billet est ici