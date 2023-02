Dany Doriz invite Archysax LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 15 mars 2023, PARIS.

Dany Doriz invite Archysax LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-03-15 à 21:00 (2023-03-15 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert Dany Doriz vous invite à vivre l’ambiance mythique et festive des Big Bands de l’âge d’or du jazz avec une formule originale de 9 musiciens composée d’une section percutante de 5 saxophones, alliant les sonorités harmoniques du vibraphone et de la guitare, et celles de la rythmique orgue Hammond et batterie. Répertoire des classiques de l’apogée du jazz swing sur des arrangements ciselés originauxde Pascal Thouvenin, qui dirige la section de saxophones, créateur du groupe ARCHYSAX. Tous musiciens professionnels de haut niveau, ce groupe réuni plusieurs générations de musiciens dont la cohésion musicale emporte l’enthousiasme du public.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

