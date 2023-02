DANY DORIZ ET ARCHYSAK GRAND THEATRE D’ANGERS, 17 mars 2023, ANGERS.

JAZZ POUR TOUS (L.2-1048510/3-1048511) PRESENTE CE CONCERT Cette formation à l'instrumentation originale, sorte de big band de saxophones, a été montée par le saxophoniste et arrangeur Pascal Thouvenin qui nous propose des réinterprétations des grands succès de la Swing Era. Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington sont bien sûr de la partie, mais aussi Lionel Hampton puisque c'est son « fils spirituel », Dany Doriz, qui tient les mailloches sur le vibraphone. Faire la liste des stars avec lesquelles a joué Dany (par ailleurs patron du célèbre Caveau de la Huchette) serait beaucoup trop long ; citons seulement Lionel Hampton qui l'invitait à chaque passage à Paris à partager son instrument et Rhoda Scott qui lui a décerné le titre de « plus grand vibraphoniste de jazz vivant ». Dany, sur qui les années ne semblent pas avoir de prise et qui continue à faire vibrer son instrument comme personne.Outre une section complète de cinq saxophonistes de haut niveau, le show sera également assuré par le guitariste et chanteur de blues californien Jeff Hoffman (il a joué avec Lucky Peterson et Luther Allison) pour une soirée qui promet d'être particulièrement « hot » !

GRAND THEATRE D’ANGERS ANGERS Place du Ralliement Maine-et-Loire

Cette formation à l’instrumentation originale, sorte de big band de saxophones, a été montée par le saxophoniste et arrangeur Pascal Thouvenin qui nous propose des réinterprétations des grands succès de la Swing Era. Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington sont bien sûr de la partie, mais aussi Lionel Hampton puisque c’est son « fils spirituel », Dany Doriz, qui tient les mailloches sur le vibraphone. Faire la liste des stars avec lesquelles a joué Dany (par ailleurs patron du célèbre Caveau de la Huchette) serait beaucoup trop long ; citons seulement Lionel Hampton qui l’invitait à chaque passage à Paris à partager son instrument et Rhoda Scott qui lui a décerné le titre de « plus grand vibraphoniste de jazz vivant ». Dany, sur qui les années ne semblent pas avoir de prise et qui continue à faire vibrer son instrument comme personne.

Outre une section complète de cinq saxophonistes de haut niveau, le show sera également assuré par le guitariste et chanteur de blues californien Jeff Hoffman (il a joué avec Lucky Peterson et Luther Allison) pour une soirée qui promet d'être particulièrement « hot » !

