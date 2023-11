Dany Dan & Kyo Itachi La Place Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 09 mars 2024

de 19h30 à 22h30

Tout public. payant

Après deux albums solos et quelques mixtapes, Dany Dan, légende du rap Français, s’associe au beatmaker Kyo Itachi pour un nouvel album : « Pièces montées », qu’ils viendront présenter sur la scène de La Place le 9 mars. Sans conteste l’un des plus grands MC du rap français, Dany Dan a marqué l’histoire de cette musique que ce soit en groupe avec les Sages Poètes de la Rue, ou en solo. Pour ce nouveau projet, la production est entièrement confiée à Kyo Itachi qui, après avoir travaillé pendant de nombreuses années avec la crème du rap indé US, avait produit l’an dernier son premier album solo “Solide” sur lequel figurait Dany Dan. Suite à cette première connexion réussie, c’est sur un projet de 14 titres « Pièces montées », que ces deux éternels amoureux du hip-hop ont décidé de poursuivre leur collaboration. Retrouvez-les sur la scène de La Place le 9 mars ! La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://laplace-paris.com/agenda/ https://link.dice.fm/laplace/dany-dan-kyo-itachi

