Dany Coiffure-« L'atelier de Marie » Saint-Martin-de-Seignanx, 24 février 2023

Dany Coiffure-« L’atelier de Marie »

2 place Jean Rameau L’atelier de Marie Saint-Martin-de-Seignanx Landes L’atelier de Marie 2 place Jean Rameau

2023-02-24 20:00:00 – 2023-02-24 21:00:00

L’atelier de Marie 2 place Jean Rameau

Saint-Martin-de-Seignanx

Landes

10 EUR Une pièce de théâtre plu qu’insolite à découvrir !

Chez Dany, la première chose qu’on fait c’est prendre le café. On s’installe, on se met à l’aise et on papote. Parce-que Dany elle est comme ça. « Je veux que ça reste familial ici. Je veux pas de hiérarchie ou je sais pas quoi. C’est pas du tout dans mon caractère. Déjà moi je suis Taureau donc ce genre de trucs, non non non non. » Et les clientes elles le sentent. C’est pour ça qu’elles viennent se faire coiffer ici. On dit souvent que la cliente ressemble à la coiffeuse. Et pour Dany, ça, c’est le plus important.

RDV à 20h00.

Réservation : 05 59 56 13 62 / 06 47 52 35 71 / catach@catach.fr

L’atelier de Marie 2 place Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx

