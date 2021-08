Dole Dole 39100, Dole Dany Brillant chante Aznavour Dole Dole Catégories d’évènement: 39100

Dole

Dany Brillant chante Aznavour Dole, 21 mai 2022, Dole. Dany Brillant chante Aznavour 2022-05-21 20:00:00 – 2022-05-21 LA COMMANDERIE 2 Rue d’Azans

Dole 39100 DANY BRILLANT CHANTE AZNAVOUR

Il a 12 ans quand sa mère l’emmène voir Charles à l’Olympia en 77…Depuis jamais très loin, il est resté son Maître de vie, lui apportant conseils, direction, bienveillance…

Avec l’accord de sa famille, Il lui rend hommage avec l’album « La Bohème » aux sonorités latino jazz, dont la sortie est prévue le 16 octobre.

La Bohème, Mourir d’aimer, Emmenez-moi, Que c’est triste Venise (en duo avec Katia Aznavour)… : il donne à ce patrimoine des couleurs idéales, à la fois délicieusement neuves et profondément respectueuses des intentions originelles. Dany est tout simplement chez lui dans ces chansons !

Retrouvez le chanteur en tournée dès l’automne 2021 et de passage à Paris au Palais des Sports les 16 & 17 octobre 2021. communication@ngproductions.fr DANY BRILLANT CHANTE AZNAVOUR

Il a 12 ans quand sa mère l’emmène voir Charles à l’Olympia en 77…Depuis jamais très loin, il est resté son Maître de vie, lui apportant conseils, direction, bienveillance…

Avec l’accord de sa famille, Il lui rend hommage avec l’album « La Bohème » aux sonorités latino jazz, dont la sortie est prévue le 16 octobre.

La Bohème, Mourir d’aimer, Emmenez-moi, Que c’est triste Venise (en duo avec Katia Aznavour)… : il donne à ce patrimoine des couleurs idéales, à la fois délicieusement neuves et profondément respectueuses des intentions originelles. Dany est tout simplement chez lui dans ces chansons !

Retrouvez le chanteur en tournée dès l’automne 2021 et de passage à Paris au Palais des Sports les 16 & 17 octobre 2021. dernière mise à jour : 2021-08-14 par

Détails Catégories d’évènement: 39100, Dole Autres Lieu Dole Adresse LA COMMANDERIE 2 Rue d'Azans Ville Dole