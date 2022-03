DANY BRILLANT CHANTE AZNAVOUR Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

DANY BRILLANT CHANTE AZNAVOUR Béziers, 17 mars 2022, Béziers. DANY BRILLANT CHANTE AZNAVOUR Béziers

2022-03-17 – 2022-03-17

Béziers Hérault – Spectacle initialement programmé le vendredi 5 novembre 2021 – C’est à l’âge de 12 ans que sa mère l’emmène voir Charles à l’Olympia, en 1977. Depuis, lui apportant conseils, bienveillance et direction, il est resté son Maître de vie.

En accord avec la famille, Dany Brillant décidé de lui rendre hommage dans l’album “La Bohème” aux sonorités latino jazz.

C'est à l'âge de 12 ans que Dany découvre le grand Charles à l'Olympia. Depuis, lui apportant conseils et bienveillance, il est resté le Maître de sa vie et a décidé de lui rendre hommage dans l'album "La Bohème" aux sonorités latino jazz. Locations dans vos Offices de Tourisme Béziers Méditerranée et points de vente habituels.

Béziers

