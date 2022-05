Dany Brillant chante Aznavour

Dany Brillant chante Aznavour, 21 mai 2022, . Dany Brillant chante Aznavour

2022-05-21 – 2022-05-21 EUR 42 Il a 12 ans lorsque sa mère l’emmène voir Charles à l’Olympia en 77… Depuis jamais très loin, il est resté son Maître de vie, lui apportant conseils, direction, bienveillance…

Avec l’accord de sa famille, Il lui rend hommage dans l’album La Bohème aux sonorités latino jazz, dont la sortie est prévue pour le 16 octobre. La Bohème, Mourir d’aimer, Emmenez-moi, Que c’est triste Venise (en duo avec Katia Aznavour)… : il donne à ce patrimoine des couleurs idéales, à la fois délicieusement neuves et profondément respectueuses des intentions originelles. Dany est tout simplement chez lui dans ces chansons ! PMR : 03 81 54 20 47 ou par mail à l’adresse suivante : billetterie@ngproductions.fr contact@hellodole.fr +33 3 84 72 11 22 http://lacommanderie-dole.fr/ Il a 12 ans lorsque sa mère l’emmène voir Charles à l’Olympia en 77… Depuis jamais très loin, il est resté son Maître de vie, lui apportant conseils, direction, bienveillance…

Avec l’accord de sa famille, Il lui rend hommage dans l’album La Bohème aux sonorités latino jazz, dont la sortie est prévue pour le 16 octobre. La Bohème, Mourir d’aimer, Emmenez-moi, Que c’est triste Venise (en duo avec Katia Aznavour)… : il donne à ce patrimoine des couleurs idéales, à la fois délicieusement neuves et profondément respectueuses des intentions originelles. Dany est tout simplement chez lui dans ces chansons ! PMR : 03 81 54 20 47 ou par mail à l’adresse suivante : billetterie@ngproductions.fr dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville