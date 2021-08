Paris Les Disquaires île de France, Paris Danube Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 25 août 2021

de 20h à 22h

payant

Danube · Quirky Indie pop · Paris

Après la sortie de 12 titres ne se refusant ni Serge Gainsbourg, ni The Weeknd, ni Tame Impala, ni Jacques Dutronc, les deux compères parigos défendent leur enregistrements sur scène durant tout l'été 2021. Dimitri et son meilleur déhanché, Adrien et sa meilleure pédale d'effet.. Tous auront le plaisir de vous présenter le fruit de mois d'enfermement citadin et d'échappées musicales. La soirée risque d'être belle.

Discrètement disco · Uno synth-pop (mais pas très pop) · Montreuil

Bonsoir, je suis Tot, et je vais vous présenter mon projet Discrètement disco. Le projet Discrètement disco, c'est faire de la musique électronique vraiment en live, avec les mains, c'est-à-dire en communion avec les machines, sur le moment — préparé, bien sûr, mais sans sample, sans enregistrement. Boîte à rythme plutôt minimaliste, basse sympathique pouvant tirer sur l'acide, divers synthés (dont un qui fait bien la flûte) et même parfois un peu de vocoder, voici la recette de Discrètement disco.

Les Disquaires
6 Rue des Taillandiers
Paris 75011

