Danube, en route vers la plus grande cave à vin du monde Ornans, 22 juillet 2022, Ornans.

Danube, en route vers la plus grande cave à vin du monde Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans

2022-07-22 – 2022-07-22 Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson

Ornans Doubs

En présence du réalisateur, Bertrand Vinsu

En partenariat avec le cinéma d’Ornans

Le Danube, point de départ et fil conducteur de ce fou road-trip à bord de l’intrépide Jumpy bleu, conduira Bertrand et Tony, tout au long d’un périple. Objectif : découvrir les divers domaines viticoles qu’offrent de nombreux pays et terminer ce circuit dans la plus grande cave à vin du monde en Moldavie. Plus qu’un voyage, une aventure humaine, riche de rencontres et d’histoires à travers différents portraits d’hommes et de femmes.

La projection du film aura lieu au cinéma L’Eldorado à Ornans, 7 avenue du Président Wilson, à Ornans. Elle sera suivie de dégustations de produits du terroir en partenariat avec l’association Au marché d’Ornans.

À l’occasion des nocturnes, l’entrée au musée sera gratuite à partir de 18h et le musée fermera à 21h.

Durée : 1h20 (film)

