Dantzari ttiki Fronton municipal Saint-Jean-de-Luz, mercredi 8 mai 2024.

Créé il y a plus de 30 ans, le Dantzari ttiki rassemble les jeunes danseurs (7-11ans) des écoles de danse basque du Labourd, Basse Navarre et Soule, tous les 8 mai. Cet événement est organisé par la fédération de danse basque Iparraldeko Dantzarien Biltzarra en partenariat avec les groupes de danse du territoire choisi (Begiraleak pour 2024) ainsi que la municipalité (Ville de Saint Jean de Luz pour 2024). Cet événement rassemble près de 1 300 danseurs et musiciens et un public équivalent (en 2023, 1 200 danseurs et 100 musiciens s’étaient rassemblés à Tardets). C’est l’occasion pour tous les jeunes danseurs et danseuses, de partager toute une journée dédiée à la danse basque en prenant part à un grand spectacle, mais en étant également spectateur de spectacles qui leurs sont offerts l’après-midi ou encore en dansant avec leurs familles lors du bal de fin de journée. 0 0 EUR.

Début : 2024-05-08 10:00:00

fin : 2024-05-08

Fronton municipal 1 avenue André Ithurralde

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine iparraldekodantzarienbiltzarra@gmail.com

