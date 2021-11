Dantzari gaua : soirée danse Saint-Jean-Pied-de-Port, 13 novembre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Dantzari gaua : soirée danse Cinéma le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port

2021-11-13 20:00:00 – 2021-11-13 Cinéma le Vauban 4 avenue Renaud

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port

20h châtaignes et cidre. 20h30 spectacle de l’école de danse basque Garaztarrak. 21h film Jantzari documentaire de Jone Guenetxea Carlos Iglesias.

En 2018, un groupe composé d’hommes et de femmes sortait danser sur la place Aita San Miguel le jour le plus important des festivités. Une tradition de plus de 100 ans s’est rompue. En 2019, pour la première fois, le groupe mixte participera à Urrijena. En Iurreta comme dans d’autres places importantes d’Euskal Herria, les hommes ont joué un rôle majeur. Petit à petit les femmes ont pris leur place dans les différentes places.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

20h châtaignes et cidre. 20h30 spectacle de l’école de danse basque Garaztarrak. 21h film Jantzari documentaire de Jone Guenetxea Carlos Iglesias.

En 2018, un groupe composé d’hommes et de femmes sortait danser sur la place Aita San Miguel le jour le plus important des festivités. Une tradition de plus de 100 ans s’est rompue. En 2019, pour la première fois, le groupe mixte participera à Urrijena. En Iurreta comme dans d’autres places importantes d’Euskal Herria, les hommes ont joué un rôle majeur. Petit à petit les femmes ont pris leur place dans les différentes places.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

+33 5 59 37 06 04

20h châtaignes et cidre. 20h30 spectacle de l’école de danse basque Garaztarrak. 21h film Jantzari documentaire de Jone Guenetxea Carlos Iglesias.

En 2018, un groupe composé d’hommes et de femmes sortait danser sur la place Aita San Miguel le jour le plus important des festivités. Une tradition de plus de 100 ans s’est rompue. En 2019, pour la première fois, le groupe mixte participera à Urrijena. En Iurreta comme dans d’autres places importantes d’Euskal Herria, les hommes ont joué un rôle majeur. Petit à petit les femmes ont pris leur place dans les différentes places.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Jantzari

Cinéma le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port

dernière mise à jour : 2021-11-04 par