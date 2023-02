DANTES + BAD SITUATION LA MAROQUINERIE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

DANTES + BAD SITUATION LA MAROQUINERIE, 4 mars 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 19:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. C'est en 2021 que le groupe "Dantès" a vu le jour sur une idée d'Avner Peres, personnage de la chaîne "Road To Saiyan" sur YouTube. Musicien autodidacte aux inspirations variées, le vidéaste a depuis toujours été animé par l'ambition de monter un groupe de Metal. Il a concrétisé son projet en faisant appel à de talentueux artistes pour l'accompagner. Avner s'est laissé emporter par son imagination pour composer des riffs à son image sucrée-salée, qui ont abouti à l'enregistrement de l'album "Monte Cristo", référence au célèbre roman d'Alexandre Dumas dont Avner est un fan absolu. LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

