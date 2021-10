Paris Galerie 24b Paris île de France, Paris Dante, La divine comédie, 700 ans une comédie actuelle Galerie 24b Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Dante, La divine comédie, 700 ans une comédie actuelle
Le vendredi 22 octobre 2021

de 18h à 20h

Le samedi 30 octobre 2021

de 17h à 19h

Le samedi 6 novembre 2021

de 17h à 19h

Le vendredi 12 novembre 2021

de 18h à 20h

gratuit

Exposition inédite à Paris sur la «Divine Comédie», à l’occasion des 700 ans de l’anniversaire de la mort de Dante Alighiéri (1321 -2021) Œuvre universelle et magistrale, de nombreux artistes se sont penchés sur l’œuvre du poète et c’est résolument dans une perspective de modernité que le 24b. propose une nouvelle approche d’artistes contemporains au travers de leurs oeuvres. En s’inspirant de la multitude des situations proposées par « la Divine Comédie » et de ses divers tableaux de l’âme humaine, les artistes exposés livrent une interprétation singulière: Richard TEXIER, Jonathan ABBOU, Fres CHEMAMA alias (mira), Emmanuel FLIPO, Aurelio FORT, Vincente OCHO, Simone PELLEGRINI, Elizabeth PROUVOST, Alireza SAADATMAND Programme Vendredi 22 octobre à 18h – Vernissage NICOLAS ABRAHAM acteur Lecture de textes choisis de la Divine Comédie ANTOINE WILSON bassiste du groupe «FEU CHATTERTON» accompagnement musical http://feuchatterton.fr/ Samedi 30 Octobre à 17h00 VINCENTE OCHO création d’une toile accompagnement: selector électronique https://lucascruz.fr/performance-siberia-vicente-ocho Samedi 6 novembre à 17h00 FRED CHEMAMA alias MIRA Foz Machine – Création Multimédia Coproduction: Fédération Wallonie-Bruxelles, Transcultures https://www.facebook.com/fchemama2018 Vendredi 12 Novembre à 18h00 – Finissage Télamuré Tarantella-Roots L’orchestre de référence de la musique traditionnelle d’Italie du sud en France Francesco Rosa – Francesco Semeraro – Giovanni Semeraro Expositions -> Art Contemporain Galerie 24b Paris 24 bis rue Saint Roch Paris 75001

