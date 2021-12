Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi, Tarn Dante Alighieri Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Dante Alighieri Médiathèque Pierre-Amalric, 2 février 2022, Albi. Dante Alighieri

Médiathèque Pierre-Amalric, le mercredi 2 février 2022 à 18:00

**La Fontaine et l’Italie** Par Yves Le Pestipon, écrivain et poète, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres, spécialiste de La Fontaine et professeur de chaire supérieure à Toulouse. _Public adulte._

Entrée libre

Conférence Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T18:00:00 2022-02-02T19:00:00

