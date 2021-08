Poullaouen Poullaouen Finistère, Poullaouen Danstroménie : Parveen et Ilyas Khan. Poullaouen Poullaouen Catégories d’évènement: Finistère

Poullaouen

Danstroménie : Parveen et Ilyas Khan. Poullaouen, 8 août 2021, Poullaouen. Danstroménie : Parveen et Ilyas Khan. 2021-08-08 – 2021-08-08

Poullaouen Finistère 2è édition de Danstroménie : plusieurs concerts sont organisés chaque dimanche d’août aux abords des sites patrimoniaux de la commune de Pouallouen.

Ce dimanche, Parveen et Ilyas Khan interprètent des chants classiques et traditionnels du Rajasthan.

Participation libre. Pass sanitaire valide. 2è édition de Danstroménie : plusieurs concerts sont organisés chaque dimanche d’août aux abords des sites patrimoniaux de la commune de Pouallouen.

Ce dimanche, Parveen et Ilyas Khan interprètent des chants classiques et traditionnels du Rajasthan.

Participation libre. Pass sanitaire valide. dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Poullaouen Autres Lieu Poullaouen Adresse Ville Poullaouen lieuville 48.34001#-3.64261