Danstroménie : Erik Marchand et Youenn Lange Poullaouen, 29 août 2021, Poullaouen. Danstroménie : Erik Marchand et Youenn Lange 2021-08-29 17:00:00 – 2021-08-29

Poullaouen Finistère 2è édition de Danstroménie : plusieurs concerts sont organisés chaque dimanche d’août aux abords des sites patrimoniaux de la commune de Pouallouen.

Ce dimanche, Erik Marchand et Youenn Lange interprètent des chansons du Centre-Bretagne et de nouvelles gwerzioù.

dernière mise à jour : 2021-08-02

