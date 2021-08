Poullaouen Poullaouen Finistère, Poullaouen Danstroménie : Cocanha Poullaouen Poullaouen Catégories d’évènement: Finistère

Poullaouen

Danstroménie : Cocanha Poullaouen, 15 août 2021, Poullaouen. Danstroménie : Cocanha 2021-08-15 – 2021-08-15 Près de la médiathèque Au bourg

Poullaouen Finistère Poullaouen 2è édition de Danstroménie : plusieurs concerts sont organisés chaque dimanche d’août aux abords des sites patrimoniaux de la commune de Pouallouen.

Ce dimanche, deux voix occitanes se mêlent sur scène, accompagnées de rythmes délivrés par des tambourins à cordes.

Participation libre. Pass sanitaire valide. https://www.danstro.com/ 2è édition de Danstroménie : plusieurs concerts sont organisés chaque dimanche d’août aux abords des sites patrimoniaux de la commune de Pouallouen.

Ce dimanche, deux voix occitanes se mêlent sur scène, accompagnées de rythmes délivrés par des tambourins à cordes.

Participation libre. Pass sanitaire valide. dernière mise à jour : 2021-08-02 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Poullaouen Autres Lieu Poullaouen Adresse Près de la médiathèque Au bourg Ville Poullaouen lieuville 48.34011#-3.64282