Dansons un soir d'été

Théâtre Lisieux Normandie, le vendredi 24 juin 2022 à 19:30

Les danseurs et danseuses du Conservatoire vous convient à une soirée sous le signe de l’été et de la bonne humeur. Le programme sera riche de surprises concoctées tout au long de l’année scolaire par les élèves du département danse, des enfants aux adultes. Nous vous y attendons nombreux.

Gratuit

2022-06-24T19:30:00 2022-06-24T21:00:00

