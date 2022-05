DANSONS SUR LA PLACE Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

DANSONS SUR LA PLACE Mirecourt, 1 juin 2022, Mirecourt. DANSONS SUR LA PLACE Mairie – Cour d’honneur 32 rue du Général Leclerc Mirecourt

2022-06-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-01 22:30:00 22:30:00 Mairie – Cour d’honneur 32 rue du Général Leclerc

Mirecourt Vosges Dansons sur la place ou (les Mercredis du saintois) nÉvénement organisé par l’association 1, 2, tr…ad nMusique et danse trad/folk suivi du pot de l’amitié offert par la mairie. n(pour info, des lieux de repli sont prévus en cas de conditions météo défavorables). Mairie – Cour d’honneur 32 rue du Général Leclerc Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Mairie - Cour d'honneur 32 rue du Général Leclerc Ville Mirecourt lieuville Mairie - Cour d'honneur 32 rue du Général Leclerc Mirecourt Departement Vosges

Mirecourt Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

DANSONS SUR LA PLACE Mirecourt 2022-06-01 was last modified: by DANSONS SUR LA PLACE Mirecourt Mirecourt 1 juin 2022 Mirecourt Vosges

Mirecourt Vosges