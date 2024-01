Dansons le dragon aux sons vibrants Salle des fêtes Agnac, jeudi 21 mars 2024.

Dansons le dragon aux sons vibrants Salle des fêtes Agnac Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21 20:30:00

Venez nombreux vivre une expérience hors du commun mélangeant yoga et bains de sons. Le duo pétillant Guylaine et Babette vous a concocté un atelier associant danse du dragon avec sons vibrants et yin yoga avec sons nourrissants. Sur réservation uniquement.

Venez nombreux vivre une expérience hors du commun mélangeant yoga et bains de sons. Le duo pétillant Guylaine et Babette vous a concocté un atelier associant danse du dragon avec sons vibrants et yin yoga avec sons nourrissants. Sur réservation uniquement.

.

Salle des fêtes 46 Route de Meyra

Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Dansons le dragon aux sons vibrants Agnac a été mis à jour le 2024-01-23 par OT du Pays de Lauzun