Paris Dansons le dimanche: Ouvert à tous! Deep Dimanche Paris, 9 juillet 2023, Paris. Du dimanche 09 juillet 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

dimanche

de 16h02 à 02h00

.Public adultes. A partir de 17 ans. Jusqu’à 77 ans. gratuit

Les veilles de Lundis c’est Deep Dimanche !

C’est LE rendez-vous de notre été à tous ! Faire des brunchs c’est plus à la mode alors venez faire la fête avec nous sur les quais ! Dès 16h tous les dimanches, l’énergie contagieuse de notre terrasse les pieds dans l’eau s’empare de vous ! C’est LE rendez-vous de notre été à tous ! Faire des brunchs c’est plus à la mode alors venez faire la fête avec nous sur les quais ! Dès 16h tous les dimanches, l’énergie contagieuse de notre terrasse les pieds dans l’eau s’empare de vous ! Seul, en couple, entre amis et même en famille, Deep Dimanche c’est notre point de ralliement, le spot pour danser le dimanche et finir (ou commencer) la semaine de la meilleure des manières Deep Dimanche 23 Quai Valéry Giscard d’Estaing 75007 Paris Contact : https://deepdimanche.com/ antoine@allaroundagency.fr Deepdimanche.fr

