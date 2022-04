Dansons ensemble! La Mure La Mure Catégories d’évènement: Isère

La Mure

Dansons ensemble! La Mure, 19 avril 2022, La Mure. avenue des Plantations Dojo du complexe sportif Jean Morel

2022-04-19 15:30:00 – 2022-04-19 17:30:00

La Mure Isère La Mure Ateliers chorégraphiques adultes et adolescents dès 12 ans, gratuits, sur inscription, animés par Lia Fayollat de la Cie Malka, en résidence sur le territoire de la Matheysine. j.brouat@ccmatheysine.fr +33 7 85 69 45 25 https://www.ccmatheysine.fr/web/alaune/lenergie-hip-hop-agenda/ avenue des Plantations Dojo du complexe sportif Jean Morel La Mure

