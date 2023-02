Dansons comme nous sommes Studio Association Ribambelle, 11 mars 2023, Queyssac Queyssac.

Dansons comme nous sommes

24 La Haute Ribeyrie Studio Association Ribambelle Queyssac Dordogne Studio Association Ribambelle 24 La Haute Ribeyrie

2023-03-11 14:30:00 – 2023-03-11 17:00:00

Studio Association Ribambelle 24 La Haute Ribeyrie

Queyssac

Dordogne

Queyssac

Inspiré de la danse des 5 Rythmes et du Life Art Process, je vous propose un voyage dansé unique de rencontre avec soi et avec l’autre au fil des différents rythmes de musique. Danser en étant ancré dans son corps, présent à ses sensations et émotions. Soutenu par l’énergie du groupe et par ma guidance, chacun vit sa propre expérience intérieure dans un espace de liberté. Cette pratique invite le corps à s’exprimer librement en sortant des jugements que l’on se porte parfois, à le libérer de ses tensions et à retrouver la fluidité.

Dans mes propositions, on explore en dansant sur différents rythmes de musique, porté par mes choix musicaux puissants. On s’offre un temps de pause pour soi d’abord, puis on peut s’ouvrir à la rencontre avec les autres.

On décharge et on se recharge !

gwenaelle doerflinger

Studio Association Ribambelle 24 La Haute Ribeyrie Queyssac

